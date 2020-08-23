Промоутер назвал точную дату боя Усик – Чисора

Эдди Хирн заявил, что поединок между обязательным претендентом по линии WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и Дереком Чисорой состоится 31 октября.

При этом глава промоутерской компании Matchroom Boxing обозначил главное условие проведения этого боя именно в этот день.

"Дата зависит от того, сможем ли мы пустить зрителей на арену и получить какой-то доход от продажи билетов. Или, возможно, нам удастся провести поединок за границей и взять комиссию с организаторов. Мы хотим во всем убедиться, ведь это важный бой. Когда началась вся эта ситуация, я запланировал провести три поединка: Уайт – Поветкин, Усик – Чисора и Джошуа – Пулев", – сказал Эдди Хирн ютуб-каналу Sky Sports Boxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чисора заявил, что намерен драться с украинцем Александром Усиком только в присутствии зрителей.

Напомним, что бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его официально перенесли на неопределенный срок.

Ранее Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Позже промоутер Александра Усика сообщил, что бой украинца против Дерека Чисоры может состояться в неожиданном месте и лишь при одном условии.