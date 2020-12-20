Промоутер назвал слова Ломаченко "де*мовым нытьем, как у маленького плаксы"

Знаменитый американский промоутер и продюсер Лу Ди Белла возмущен недавним интервью бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко, в котором тот обвинил судей в необъективности.

Американец сравнил попытки украинца оправдаться с высказыванием капризного ребенка.

"Это интервью вызывает тревогу. Ломаченко не выиграл. Бой не должен был завершиться в ничью. Беспочвенные обвинения в подкупе никуда не годятся. В поединке был проигрыш украинца по спортивному мастерству. Нытье, как у маленькой плаксы, звучит дерьмово на любом языке", – написал Ди Белла в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В своем интервью Василий объяснил, почему не согласился на перенос поединка против Теофимо несмотря на травму плеча.