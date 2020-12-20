Промоутер назвал слова Ломаченко "де*мовым нытьем, как у маленького плаксы"
Знаменитый американский промоутер и продюсер Лу Ди Белла возмущен недавним интервью бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко, в котором тот обвинил судей в необъективности.
Американец сравнил попытки украинца оправдаться с высказыванием капризного ребенка.
"Это интервью вызывает тревогу. Ломаченко не выиграл. Бой не должен был завершиться в ничью. Беспочвенные обвинения в подкупе никуда не годятся. В поединке был проигрыш украинца по спортивному мастерству. Нытье, как у маленькой плаксы, звучит дерьмово на любом языке", – написал Ди Белла в Twitter.
This interview is disturbing:— Lou DiBella (@loudibella) December 18, 2020
Loma didn’t win.
The fight shouldn’t have been a draw.
Baseless allegations of bribery don’t fly.
Losing without sportsmanship blows.
Whining like a little crybaby sounds like shit in any language.#boxing https://t.co/tJLmSOtHsj
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
В своем интервью Василий объяснил, почему не согласился на перенос поединка против Теофимо несмотря на травму плеча.