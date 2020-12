Промоутер назвал слова Ломаченко 'де*мовым нытьем, как у маленького плаксы'

Знаменитый американский промоутер и продюсер Лу Ди Белла возмущен недавним интервью бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко, в котором тот обвинил судей в необъективности.

Американец сравнил попытки украинца оправдаться с высказыванием капризного ребенка.

"Это интервью вызывает тревогу. Ломаченко не выиграл. Бой не должен был завершиться в ничью. Беспочвенные обвинения в подкупе никуда не годятся. В поединке был проигрыш украинца по спортивному мастерству. Нытье, как у маленькой плаксы, звучит дерьмово на любом языке", – написал Ди Белла в Twitter.

This interview is disturbing:

Loma didn’t win.

The fight shouldn’t have been a draw.

Baseless allegations of bribery don’t fly.

Losing without sportsmanship blows.

Whining like a little crybaby sounds like shit in any language.#boxing https://t.co/tJLmSOtHsj