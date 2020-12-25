Промоутер назвал имена возможных соперников Ломаченко в 2021 году

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум признался, что еще не разговаривал с украинским боксером о его планах на 2021 год.

В интервью на YouTube-канале iFL TV он рассказал, что у нашего соотечественника есть два варианта – остаться в легком весе или опуститься во второй полулегкий, где Василий не испытывал никаких проблем. По его словам, в каждом из дивизионов есть достойные бойцы, с которыми может встретиться украинец.

"Нам нужно подождать, пока заживет прооперированное плечо Ломаченко. В начале 2021 года я собираюсь поговорить с ним, чтобы узнать о его дальнейших планах: хочет ли он остаться в легком весе или опуститься во второй полулегкий, где у него не было проблем. Там у нас есть победитель чемпионского боя Мигель Берчельт – Оскар Вальдес, Шакур Стивенсон и другие достойные боксеры. В легком дивизионе мы можем попробовать провести поединок против одного из молодых: Девином Хэйни или Джервонтой Дэвисом. Так что мы посмотрим. Мне нужно знать, что Лома планирует делать в следующем году", – рассказал о ситуации Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шакур Стивенсон, на счету которого 15 побед в 15 поединках, бросил вызов Ломаченко.