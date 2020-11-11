Промоутер назвал единственный способ победы над Усиком

Со-промоутер Александра Усика из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что победить украинца можно только в том случае, если поставить его в неравные условия.

Большие супертяжеловесы не будут бояться нашего соотечественника перед поединками, но он считает, что им будет непросто одолеть Александра. Промоутер также назвал качества, которые необходимы для успеха в бою с Усиком.

"Я не думаю, что большие супертяжеловесы будут смотреть на Усика и думать: "Он опасен". Но его будет очень непросто побить. Единственный способ победы над Александром – поставить его в неравные условия. Когда ты переходишь в хэвивейт, ты ставишь на кон все. Усика никто не побьет в крузервейте. Но когда украинец встретится с парнями, которые превосходят его в габаритах и владеют резкими комбинациями, мощью, скоростью и передвижением, тогда ему будет очень непросто", – сказал Хирн в интервью журналист Гарету Дэвису.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее со-промоутер Усика рассказал, при каком условии и когда украинец может подраться с Энтони Джошуа.