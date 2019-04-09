Промоутер назвал единственную интригу боя Ломаченко - Кролла

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) Боб Арум считает, что поединок украинца с Энтони Кроллой доставит удовольствие болельщикам.

"Мне нравится бой Ломаченко - Кролла. Но только по одной причине. Британец — парень смелый, заставит Ломаченко поработать. Болельщикам предстоит увидеть крутой бой. Но, честно говоря, я не вижу в этом поединке другой интриги — победит Ломаченко. Хотя, если совсем честно, я не вижу никого, кто бы мог дать ему бой в лёгком весе", — рассказал Арум в интервью World Boxing News.

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла запланирован на 12 апреля в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе (США). Букмекеры уже опубликовали котировки на победителя этого противостояния.

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