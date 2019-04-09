Промоутер назвал единственную интригу боя Ломаченко - Кролла

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) Боб Арум считает, что поединок украинца с Энтони Кроллой доставит удовольствие болельщикам.
"Мне нравится бой Ломаченко - Кролла. Но только по одной причине. Британец — парень смелый, заставит Ломаченко поработать. Болельщикам предстоит увидеть крутой бой. Но, честно говоря, я не вижу в этом поединке другой интриги — победит Ломаченко. Хотя, если совсем честно, я не вижу никого, кто бы мог дать ему бой в лёгком весе", — рассказал Арум в интервью World Boxing News.
Напомним, что бой Ломаченко - Кролла запланирован на 12 апреля в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе (США). Букмекеры уже опубликовали котировки на победителя этого противостояния.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018-го Ломаченко одержал победу над колумбийцемМигелем Марриагой, который отказался выходить из угла после 7-го раунда.
В ночь с 8 на 9 декабря 2018-го Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.
Ломаченко рассчитывал объединить пояса в бое против Ричарда Комми, который завоевал чемпионский пояс в легком весе по версии IBF, нокаутировав россиянина Ису Чаниева.
Ганец получил травму и бой сорвался.
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