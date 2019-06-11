Промоутер назвал дату возвращения Усика на ринг

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион мира в тяжелом весе WBC, WBO и IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет бой в сентябре 2019 года.

Как известно, из-за повреждения бицепса дебют Усика в супертяже, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама не состоялся. По информации talkSport, соперником украинца останется камерунский боксер, хотя в СМИ обсуждались и альтернативные варианты развития событий.

Усик - Такам

Несмотря на это, руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing дал понять, что Такам будет драться с Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Александр Усик был озадачен исходом боя британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.

Наш соотечественник лично посетил поединок, который 1 июня состоялся на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Александр стал одним из многих свидетелей сенсационной победы Руиса, который четырежды по ходу боя отправил своего британского соперника на настил ринга.

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