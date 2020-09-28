Промоутер: мы не можем позволить Усику стоять на пути боя Джошуа – Фьюри

Известный промоутер из компании Top Rank Боб Арум заявил, что статус обязательного претендента Александра Усика на бой за пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа, не должен помешать организации поединка британцем и Тайсоном Фьюри.

В интервью изданию BoxingScene, он сказал, что собирается поговорить с главой WBO Пако Валькарселем о том, как обязательные защиты "убивают спорт". По мнению Арума, фанаты бокса хотят увидеть бой двух англичан за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а не поединок украинца с Джошуа.

"Пако – разумный человек. Мы с ним обсудим этот вопрос, но обязательные защиты титулов убивают бокс. Если Энтони Джошуа победит Кубрата Пулева, а Фьюри снова одолеет Деонтея Уайлдера, то мы хотим организовать их поединок. Усик является обязательным претендентом, но мы не можем позволить этому стоять на нашем пути", – заявил Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, со-промоутер Александра Эдди Хирн рассказал, о чем попросит украинца перед боем Джошуа – Фьюри.