Промоутер Ломаченко выступил против судьи боя украинца с Лопесом

Александр Чеканов Бокс 11:16, 19.10.2020

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела украинца Василия Ломаченко, выразил недоумение записками судей в бою нашего боксера с Теофимо Лопесом.

В частности, легендарного промоутера возмутил тот факт, что Джули Ледерман насчитала всего один раунд в пользу Ломаченко, поставив итоговый счет 119:109 в пользу Лопеса. Арум пообещал, что не допустит работы этой судьи на поединках его боксеров.

"Лопес однозначно победил. Лично я насчитал семь раундов к пяти в пользу Лопеса. Окей, я могу понять восемь к четырем, такая вероятность есть. Но нельзя давать счет 11 к одному, и при этом утверждать, что вы смотрели бой. 9-й, 10-й и 11-й раунды даже не были близкими. Я буду просить каждого бойца, который у меня есть, чтобы они требовали у комиссии не назначать на их бои Джули Ледерман", – приводит слова Боба журналист Майк Коппингер на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко заявил, что не согласен с решением судей присудить победу Теофимо Лопесу. После боя 17 октября украинец отметил, что обязательно пересмотрит поединок.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

ЕС потребовала остановить попытки переименования проспекта Небесной Сотни в Одессе

Волонтер в стихах ответил Усику, поддержавшему Ломаченко, обматерив боксеров

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Врач назвал самые частые ошибки украинцев при COVID-19

Опрос от Зеленского: в СМИ обнародовали формат проведения