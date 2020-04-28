Промоутер Ломаченко рассказал о проблемах с боксером: спортивные итоги 27 апреля

Александр Чеканов Бокс 09:07, 28.04.2020 Обновлено: 10:09, 28.04.2020

Промоутер Боб Арум рассказал о трудностях с Василием Ломаченко, а жена экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука рассказала о его "подвигах".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 27 апреля.

Кроме того, появились новые данные о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова после госпитализации. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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