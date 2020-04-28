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28 апреля • обновлено в 09:31
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Промоутер Ломаченко рассказал о проблемах с боксером: спортивные итоги 27 апреля

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Промоутер Боб Арум рссказал о трудностях с Василием Ломаченко, а жена экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука рассказала о его "подвигах".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 27 апреля.

Кроме того, появились новые данные о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова после госпитализации. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Надежда Навроцкая Анатолий Тимощук Елена Пидгрушная Хабиб Нурмагомедов Александр Алиев Александр Усик Боб Арум Василий Ломаченко
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