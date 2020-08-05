Промоутер Ломаченко прокомментировал информацию о срыве боя с Лопесом

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум из компании Top Rank подтвердил информацию о том, что поединок украинца против Теофимо Лопеса может не состояться из-за финансовых разногласий.

"Мы объяснили Лопесу, что бой пройдет без болельщиков, поэтому мы не получим дополнительную прибыль за входные билеты. Мы хотим заплатить ему большие деньги, но я не собираюсь терять миллионы долларов на событии, потому что он оценивает себя выше", – цитирует слова Арума издание BoxingScene.

Менеджер Лопеса Дэвид Макуотер заявил, что они готовы были пойти на уменьшение гонорара, но не до такой степени.

"Все пытаются поступить правильно. Но получается, что на всех просто не хватит денег. Мы готовы были пойти на уменьшение гонорара, но не до такой степени. Я думаю, что мы договоримся о промежуточном поединке, а затем вернемся к бою против Ломаченко. Боб прав, компания Top Rank не должна терять деньги, но их не должен терять и Теофимо", – считает Макуотер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о возможном срыве боя Ломаченко и Лопеса высказался знаменитый промоутер Эдди Хирн.