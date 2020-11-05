Промоутер Гассиева назвал сроки реванша с "проблемным" Усиком

Промоутер бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Владимир Хрюнов считает, что реванш его подопечного с Александром Усиком может пройти в конце следующего года.

По мнению Хрюнова очень многое изменилось со времени их последнего боя, который прошел 21 июля 2018 года.

"Мурат Гассиев явно находится в стадии прогресса, а у Александра появились некоторые проблемы. Учитывая, какие планы промоутеры Усика возлагают на своего боксера, их бой с Гассиевым может пройти в конце следующего года", - цитирует промоутера ТНВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гассиев в субботу, 31 октября, нокаутировал Нури Сефери в первом раунде, а Усик победил Дерека Чисору по очкам.

Ранее Виталий Сланов, тренер Мурата Гассиева, считает, что возможный реванш россиянина с Александром Усиком в тяжелом весе привлечет большое внимание.