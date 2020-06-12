Промоутер Эдди Хирн оценил серьезность травмы Джошуа

Михаил Морозов Бокс 14:41, 12.06.2020

Знаменитый промоутер Эдди Хирн рассказал о сроках восстановления британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, который появился на марше "Black Lives Matter" на костылях.

"Когда вы вынуждены передвигаться на костылях, то в этом нет ничего хорошего, однако эта травма не повлияет ни на планы Джошуа в 2020 году, ни на его дальнейшую карьеру. Он будет носить фиксатор на колене на протяжении следующих трех-четырех недель, чтобы удостовериться в том, что он готов возобновить тренировки. Он повредил внутреннюю часть колена, но сможет обойтись без хирургического вмешательства", – цитирует Хирна издание SkySports.

Эдди Хирн и Энтони Джошуа

Напомним, что в следующем поединке британец должен встретиться с болгарином Кубратом Пулевым, чтобы провести защиту титула IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер Тайсон Фьюри объявил о том, что в 2021 году они с Джошуа проведут два боя, однако глава WBO Пако Валькарсель напомнил, что Энтони сначала должен провести обязательную защиту титула против Александра Усика.

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