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Проломлен череп: соперник Ломаченко рассказал, как его едва не убили

1.1тЧитать материал на украинском

Ближайший соперник Василия Ломаченко Энтони Кролла рассказал, что пять лет назад чудом избежал гибели, когда его ударили бетонной плитой по голове и проломили череп.

По словам британского боксера, после одной из тренировок он увидел, что из дома его соседа раздалась сигнализация. Кролла решил проверить, в чем проблема и столкнулся с двумя грабителями, пишет Sports Joe.

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Энтони Кролла

Энтони Кролла

"Мне удалось зажать их в угол. Их было двое, а я не самый большой парень. Поэтому я сказал, что один может бежать, а второй пойдет со мной. И когда я это сказал, меня сверху ударили бетонной плитой. Сначала подумал, что это просто кирпич. Они снова начали убегать, а я погнался за ними, но быстро понял, что не могу перенести весь свой весь на ногу. Затем в больнице врач сказал, что у меня проломлен череп и сломана лодыжка", – рассказал Кролла.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко поставил жесткие условия американцу Майки Гарсия для проведения боя с украинским чемпионом.

Бой Ломаченко – Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персона
Энтони Кролла
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