Проломлен череп: соперник Ломаченко рассказал, как его едва не убили

Ближайший соперник Василия Ломаченко Энтони Кролла рассказал, что пять лет назад чудом избежал гибели, когда его ударили бетонной плитой по голове и проломили череп.

По словам британского боксера, после одной из тренировок он увидел, что из дома его соседа раздалась сигнализация. Кролла решил проверить, в чем проблема и столкнулся с двумя грабителями, пишет Sports Joe.

Энтони Кролла

"Мне удалось зажать их в угол. Их было двое, а я не самый большой парень. Поэтому я сказал, что один может бежать, а второй пойдет со мной. И когда я это сказал, меня сверху ударили бетонной плитой. Сначала подумал, что это просто кирпич. Они снова начали убегать, а я погнался за ними, но быстро понял, что не могу перенести весь свой весь на ногу. Затем в больнице врач сказал, что у меня проломлен череп и сломана лодыжка", – рассказал Кролла.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко поставил жесткие условия американцу Майки Гарсия для проведения боя с украинским чемпионом.

Бой Ломаченко – Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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