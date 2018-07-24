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Серж Марко
Серж Марко
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Проклятие Мохаммеда Али, или Мысли на тему боя Усик/Гассиев

1.9т

Я сам большой любитель бокса и понимаю какое уникальное событие произошло. Первый украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Украинский Эвандер Холифилд, который побил рекорд того же Эвандера Холифилда.

И это уникальное событие. К сожалению, ситуация была омрачена тем фактом, что финал проходил в России. В стране-агрессоре, в стране-инициаторе вооруженного конфликта на Востоке Украины и аннексии Крыма.

Спортсмены высокого уровня - они вообще сами по себе космополиты и "мызамирцы". И спотыкания Усика про "Крым - это Крым" и "русские и украинцы - один народ" - это, к сожалению, не уникальное мировоззрение, им грешат большинство украинских спортсменов высокого уровня, практически вся олимпийская сборная зашкварилась на крайних Олимпийских играх. Потому что у них там свой мирок, они живут ради спорта, тренируются, общаются с россиянами много лет, дружат, соревнуются, в их мире нет разрушенных городов и осиротевших семей. Они воспринимают мир через "мы только в спорте, а тут нет политики". Да, в спорте нет. Но только выйдешь за границы спорта - и она тут как тут. ИПСО не дремлет... Место проведения, фото спортсмена, статьи, формирование общественного мнения - все сразу начинает работать, хотя спортсмен даже не в курсе, он дальше продолжает пребывать в своём мирке спорта.

Да, я понимаю, что изначально если бы Усик знал, что его финал будет в Москве, то возможно была бы возможность повлиять как-то на ситуацию, но его по сути перед фактом поставили, когда он был уже в финале. И понимаю Усика и что его подтолкнуло-таки провести бой в Москве. И тут даже не деньги рулят. Просто титул абсолютного чемпиона - это альфа и омега профессионального боксера. Это его высшая точка достижения. Это то, ради чего он вообще изнуряюще работает над собой.

И я понимаю что Усик не хотел проводить там бой, потому собственно он вдруг и неожиданно травмировался перед боем, да и стал автором следующей фразы :

"Скорее всего, я буду готов к бою в конце июня или в начале июля. Но поединок пройдёт не в России. Конечно, он может состояться там, но без участия Александра Усика".

Но все таки видимо его переломили. Получить титул абсолютного чемпиона мира и кубок Мохаммеда Али, кумира Александра Усика, величайшего боксера, с которым у Усика в одну дату день рождение - не смог Александр переступить это.

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Да я и сам не знаю, что лучше, откажись Усик от боя - весь бы запоребрик потешался на тему "зассал украинец" и надр*чивал бы на нового абсолютного чемпиона мира. Потому то, что украинец - абсолютный чемпион мира - это плюс. То, что эту икону не дали сделать россиянам - это тоже плюс. Всё остальное - пока жирный минус...Хотя... историю ведь пишут победители.

Самое интересное, что чемпионат происходил под именем Мохаммеда Али. Величайший боксер, который сам по себе имел неоднозначную репутацию в жизни как человек. И дело тут даже не о громких конфликтах с женами, и не о фанатичной привязанности к "Нации ислама", а о том что сам Али был пацифистом, когда в Америке одной из самых острых тем была война во Вьетнаме, Али отказался от несения воинской службы и катался по колледжам, рассказывая студентам лекции о пацифизме и неприятии войны, причем именно по этой причине Мохаммеда лишили боксерской лицензии. И с 1967 года по 1971 год Мохаммед не выходил в ринг.

В 1973 году было подписано Парижское мирное соглашение, по которому американские войска покидали Вьетнам. Это больно ударило по ветеранам Вьетнамской войны и гражданам которые поддерживали решение о необходимости этой войны. Собственно, если вы помните фильм "Рэмбо. Первая кровь", то это фильм о ветеране войны, который считает, что его обманули и слили их, выведя войска несмотря на то, что они могли победить. Америка не один год тяжело переживала последствия войны из Вьетнама.

Мохаммед Али же в 1978 спокойно приехал в СССР, с которым его страна недавно воевала во Вьетнаме по приглашению Спорткомитета СССР, потусил по СССР, написал о СССР хвалебные оды, побоксировал в дружеских боях с местными боксерами и пообщался с Брежневым.

"Я немного нервничал, когда приземлился в России. Я думал, что, возможно, увижу задрипанную страну с толпой мрачных людей, мыслящих, как роботы, и агентами спецслужб, прослушивающими мою комнату. Я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста"(с) Мохаммед Али.

Самое интересное, что дружественного отношения к Советскому Союзу Мохаммеду Али хватило на год. Потому что через год началась война в Афганистане, в которой участвовал СССР. А Афганистан - это мусульманская страна, сам Али - мусульманин. Позже Али требовал бойкотировать Олимпиаду 1980 года в СССР. В общем, тот самый случай, когда интересы религии оказались превыше интересов страны.

Прошло так много лет, но все эти "нюансы" Мохаммеда забылись, остался лишь образ великого боксера. И сегодня кубок его имени перешел боксеру, который родился с Мохаммедом в один день, и имеет так много соприкосновений с идеалами Али.

Теперь в Украине есть свой великий боксер. Свой Мохаммед Али.

И своя неоднозначная в ряде вопросов личность.

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Автор
Серж МаркоСерж Марко
Персона
Александр Усик
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Сержа Марко
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