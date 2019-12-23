Произвол: знаменитый российский боксер одержал скандальную победу

Знаменитый российский боксер Денис Кудряшов со скандалом одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром в поединке, который состоялся в субботу, 21 декабря, в Красноярске.

Кудряшов – Пейсар Федерация бокса России

Кудряшов по прозвищу Русская Кувалда считался фаворитом противостояния, но выиграл лишь благодаря откровенной судейской поддержке. Пейсар удивил всех тем, что практически полностью контролировал ход боя. Он наносил множество точных ударов в голову соперника и успешно защищался.

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В четвертой трехминутке чех оказался на канвасе, но затем вернул себе преимущество. В предпоследнем раунде Пейсар получил травму, но сумел спокойно довести бой до конца. В итоге Кудряшову отдали победу раздельным решением. "Счет одного из арбитров 97-92 в пользу Кудряшова ошарашил. Такой же счет, но в пользу Пейсара у другого арбитра был, как минимум, понятен. Третий судья поставил 95-94… в пользу Кудряшова", – говорится в репортаже из Красноярска на сайте Федерации бокса России.

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