"Произошло что-то странное": Деревянченко впервые прокомментировал бой с Головкиным

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал спорное поражение чемпиону IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину в поединке, который состоялся 5 октября в Нью-Йорке.

Сергей Деревянченко уступил решением судей Геннадию Головкину

"Чувствую, что победил. Весь "Мэдисон Сквер Гарден" это видел. Весь мир это видел. Жаль, но вчера произошло что-то странное. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает", – написал Деревянченко на своей странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер из Казахстана Геннадий Головкин победил знаменитого украинского боксера Сергея Деревянченко. Бой проходил за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO) и завершился единогласным решением судей.

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