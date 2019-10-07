"Произошло что-то странное": Деревянченко впервые прокомментировал бой с Головкиным

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал спорное поражение чемпиону IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину в поединке, который состоялся 5 октября в Нью-Йорке.
Сергей Деревянченко уступил решением судей Геннадию Головкину
"Чувствую, что победил. Весь "Мэдисон Сквер Гарден" это видел. Весь мир это видел. Жаль, но вчера произошло что-то странное. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает", – написал Деревянченко на своей странице в Instagram.
I feel that I won the fight. The whole MSG saw it. And the whole world saw it. Something really weird happened yesterday. Huge thanks to everyone, who support me! 🥊 #WeNeedRevanche #НамНуженРеванш 🥊 Чувствую, что победил. Весь МСГ это видел, весь мир видел. Жаль, но вчера произошло что-то странное. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает!
Как сообщал OBOZREVATEL, боксер из Казахстана Геннадий Головкин победил знаменитого украинского боксера Сергея Деревянченко. Бой проходил за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO) и завершился единогласным решением судей.
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