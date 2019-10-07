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7 октября • обновлено в 11:08
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"Произошло что-то странное": Деревянченко впервые прокомментировал бой с Головкиным

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Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал спорное поражение чемпиону IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину в поединке, который состоялся 5 октября в Нью-Йорке.

Сергей Деревянченко уступил решением судей Геннадию Головкину

Сергей Деревянченко уступил решением судей Геннадию Головкину

"Чувствую, что победил. Весь "Мэдисон Сквер Гарден" это видел. Весь мир это видел. Жаль, но вчера произошло что-то странное. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает", – написал Деревянченко на своей странице в Instagram.

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Стало известно, сколько раундов выиграл Деревянченко в бою с Головкиным

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер из Казахстана Геннадий Головкин победил знаменитого украинского боксера Сергея Деревянченко. Бой проходил за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO) и завершился единогласным решением судей.

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Тема
Головкин – Деревянченко
Персона
Сергей Деревянченко
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
победил! это когда не валяешься в накоуте и завершаешь бой досрочно
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кондратенко Сергей, где где не валяешься? Чувствуется комментарий специалиста .
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