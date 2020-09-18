Назубник (капа) – мягкая каучуковая накладка на зубы верхней челюсти. Оберегает зубы и губы от повреждения во время удара. Изготавливается зубными специалистами индивидуально для каждого боксера.

Хранится в чистой алюминиевой или пластмассовой баночке, в которую должна быть вложена влажная резиновая губка. Без наличия надетого назубника боксер к бою не допускается (из энциклопедии бокса).

О том, когда и как появилась капа, без которой боксер не может выйти в ринг, вы узнаете в этом материале.

В одном из произведений древнегреческого поэта Элиана, посвященном великому бойцу древности Эуридамасу, описывается такой эпизод. Во время боя Эуридамасу крепким ударом выбили несколько зубов, и, чтобы не выдать себя и не проиграть поединок, он проглотил их. Заметив это, противник пал духом и проиграл. Понятное дело, что в современном боксе случаи проглатывания зубов исключены. А вот что до уязвимости губ и зубов, то современные боксеры до недавнего времени ничем не отличались от древних. В ряду защитных средств, изобретенных для безопасности бойцов, капу придумали последней.

Еще до нашей эры, проводя тренировки, боксеры применяли перчатки из мягких ремней, голову защищали маской (или шапкой с наушниками, сшитой из мягкой кожи с подкладкой). Подобием современной набивной груши у греков был мешок из кожи, наполненный финиковыми косточками. Он подвешивался на высоте головы и служил для тренировки ударов. Широкое распространение уже в то время получил и бой с тенью, а вот до назубника никто долго не мог додуматься. Даже в правилах маркиза Куинсбери, увидевших свет в 1865 году и официально давших дорогу в жизнь боксерским перчаткам и разделению поединка на раунды, не было упоминания о капе.

Впервые ее стали применять в 50-х годах прошлого столетия американские профессиональные боксеры. К сожалению, история не сохранила имя первого бойца, додумавшегося защитить зубы от выбивания, а губы от рассечения с помощью резиновой накладки. Массовое же применение в профессиональном боксе капа получила пятьдесят лет назад. Раньше дрались без нее. Впрочем, и сегодня некоторые боксеры позволяют себе в перерывах между раундами отказываться от капы. Вспомните хотя бы эпизод, когда Майк Тайсон откусил ухо Эвандеру Холифилду. Как думаете, смог бы Железный Майк сделать это, если бы у него во рту была капа? Вероятно, Тайсон не единожды применял подобный трюк, но, чтобы на него решиться, нужно быть очень уверенным в себе. Капа настолько прочно вошла в спортивную жизнь, что ее нередко используют в других видах спорта. Например, в одном из самых контактных – хоккее. Хоккеистам ведь тоже частенько приходится драться… В официальных "Правилах игры в хоккей" в пункте 227 написано: "Хоккеисты моложе 20 лет, играющие в неполных лицевых масках, обязаны использовать защитную капу".

Для хоккея специалисты рекомендуют использовать односторонние капы, поскольку в двухсторонней очень тяжело дышать. Чем мягче капа, тем лучше она принимает форму зубов и тем удобней в ней.

KEEP SMILE

1. Парень подходит к девушке на дне рождения и говорит:

- Ты сегодня самая красивая на этом празднике.

- Спасибо! Я старалась.

- Что, специально гостей пострашнее подбирала?

2. Жена заявляет мужу:

- Я у тебя на втором месте, на первом – футбол!

- Нет, дорогая, на втором месте у меня бокс, а на первом действительно футбол.

3. Мужик на приеме у врача.

- Доктор, помогите – моя жена никак не может заснуть до шести часов утра!

- И что же она делает все это время?

- Меня ждет.

4. Жена говорит мужу перед сном:

- Дорогой, мне кажется, что ближе к ночи я становлюсь красивее.

- Правильно, темнеет же…

5. Муж сокрушается:

- Какой же я был глупый, когда женился на тебе!

- Я это знала, но у меня была надежда, что со временем ты поумнеешь.

6. Студент говорит приятелю:

- До шестнадцати лет я был твердо убежден, что все девушки очень красивые.

- А потом что случилось?

- Я перестал стесняться и стал носить очки.