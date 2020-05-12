Экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова, которая сейчас является вице-президентом Лиги профессионального бокса Украины, рассказала, что продала свой пояс GBU (Global Boxing Union), чтобы помочь бойцам АТО.

"Примером я взяла поступок нашей прославленной гимнастки Натальи Годунько. Она продала свою золотую медаль чемпионата мира. Деньги, вырученные из этого аукциона, она, по-моему, потратила на закупку оборудования для армии. Я подумала, почему бы мне так не сделать. Через Наташу вышла на парней, которые занимались этими аукционами. Продала свой пояс за 20 тысяч гривен", – заявила Шатерникова в интервью изданию Tribuna.

Алина Шатерникова Укринформ

Она решила лично отдать полученные деньги воинам, которые лежали в Киевском военном госпитале.

"Сразу же решила, что хочу отдать эти деньги адресно кому-то из воинов, которые находились в Киевском военном госпитале. Приехала в госпиталь, главврач мне показала парней, которые нуждались в средствах. Один мальчик был ранен снайпером в область шеи, ему нужна была замена трахеи. 10 тысяч гривен я отдала ему. Второй мальчик получил ранение под Луганском. Ему отдала деньги на реабилитацию", – вспомнила экс-чемпионка.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Альбасете" Роман Зозуля был награжден медалью за помощь украинской армии.