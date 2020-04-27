"Проблемы с головой": тренер Усика высмеял слухи о своем российском паспорте

Один из тренеров украинского супертяжа Александр Усика едко отреагировал на слова боксера Ивана Редкача о том, что у него есть российский паспорт.

По словам Лапина, он не был удивлен поведением средневеса, отметив в комментарии XSPORT, что у Редкача "давно проблемы с головой".

Сергей Лапин и Александр Усик Instagram Сергея Лапина

"начнём с того, что я гражданин Украины, здесь живу, учусь и занимаюсь любимым делом! Являюсь международным мастером спорта по боксу. Я его знаю еще по сборной с 2006 года. У него уже тогда были проблемы с головой, поэтому его поведение для меня не стало сюрпризом. С 2009 года я о нем не слышал, до момента 2015 или 2016 года, когда я наткнулся на его фотографию с мексиканским паспортом, где прочитал оскорбительные и неуважительные слова по отношению к Украине, в которой он прожил всю свою сознательную жизнь", – сказал Лапин.

Он также продемонстрировал документы о том, что является гражданином Украины.

документы Сергея Лапина XSPORT

документы Сергея Лапина XSPORT

документы Сергея Лапина XSPORT

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонид Остальцев раскритиковал высказывания Александра Усика о том, что Украине не нужна декоммунизация, а россияне не виноваты в том, что происходит на Донбассе и в Крыму.