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27 апреля • обновлено в 19:39
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"Проблемы с головой": тренер Усика высмеял слухи о своем российском паспорте

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Один из тренеров украинского супертяжа Александр Усика едко отреагировал на слова боксера Ивана Редкача о том, что у него есть российский паспорт.

По словам Лапина, он не был удивлен поведением средневеса, отметив в комментарии XSPORT, что у Редкача "давно проблемы с головой".

Сергей Лапин и Александр Усик

Сергей Лапин и Александр Усик

Instagram Сергея Лапина

"начнём с того, что я гражданин Украины, здесь живу, учусь и занимаюсь любимым делом! Являюсь международным мастером спорта по боксу. Я его знаю еще по сборной с 2006 года. У него уже тогда были проблемы с головой, поэтому его поведение для меня не стало сюрпризом. С 2009 года я о нем не слышал, до момента 2015 или 2016 года, когда я наткнулся на его фотографию с мексиканским паспортом, где прочитал оскорбительные и неуважительные слова по отношению к Украине, в которой он прожил всю свою сознательную жизнь", – сказал Лапин.

Он также продемонстрировал документы о том, что является гражданином Украины.

документы Сергея Лапина

документы Сергея Лапина

XSPORT

документы Сергея Лапина

документы Сергея Лапина

XSPORT

документы Сергея Лапина

документы Сергея Лапина

XSPORT

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонид Остальцев раскритиковал высказывания Александра Усика о том, что Украине не нужна декоммунизация, а россияне не виноваты в том, что происходит на Донбассе и в Крыму.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа1 18
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