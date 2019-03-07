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"Пробить лицо насквозь": знаменитый супертяж рассказал, как его "смял заср*нец Кличко"

"Пробить лицо насквозь": знаменитый супертяж рассказал, как его "смял заср*нец Кличко"
Боксер не смог сдержать эмоций
7.3тЧитать материал на украинском

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе американец Крис Арреола (37-5, 32 КО) вспомнил силу удара Виталия Кличко.

"Когда меня бил Кличко, я чувствовал, как этот заср*нец пытается пробить мне лицо насквозь. Вы понимаете, о чем я. Как будто он был сфокусирован на том, что находится за мной. А когда меня бил Уайлдер, то это больше было похоже на кнут, как будто удар хлыстом. Я почувствовал его, потому что это было, действительно, как кнут. Но Кличко… этот чувак просто смял меня", — цитирует Криса Vringe.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Крис Берд, который победил Виталия Кличко в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), угодил в кошмарную ситуацию.

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Персоны
Виталий КличкоКрис Арреола
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