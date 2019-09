Признан несостоявшимся: перед боем Ломаченко – Кэмпбелл произошел громкий скандал

Скандалом обернулся поединок мексиканца Хулио Сезара Мартинеса и британца Чарли Эдвардса за чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в наилегчайшем весе.

Битва за титул прошла 31 августа в андеркарте боя Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл. Поединок завершился в третьем раунде грязным приемом от мексиканца. После того, как его соперник опустился коленом на канвас, Мартинес не остановился и сознательно нанес чемпиону удар по ребрам.

Julio Cesar Martinez’s defeat of Charlie Edwards has now been changed to a NO CONTEST after this punch landed as Edwards was on a knee. pic.twitter.com/OO06fKIYtv

Эдвардс тут же начал корчиться от боли, однако рефери никак не отреагировал на запрещенный прием Мартинес и засчитал британцу поражение. Во время объявления победителя на O2 Arena в Лондоне стоял невероятный гул.

Сразу после этого президент WBC Маурисио Сулейман поднялся в ринг и объявил бой несостоявшимся. А промоутер Эдвардса Эдди Хирн выступил за введение в боксе системы видеоповторов.

DECISION CHANGED TO NO CONTEST!



WBC champion Mauricio Sulaiman has taken to the mic and informed us that it was an illegal finishing blow, the fight is a no contest!



Edwards keeps his belt! pic.twitter.com/XeWmN3uMJp