"Привозили пушечное мясо": Емельяненко откровенно высказался о братьях Кличко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал "пушечным мясом" соперников Виталия и Владимира Кличко, с которыми они встречались в начале карьеры.

“Я же говорю, сейчас очень мало бойцов-боксеров. Всякие лезут непонятные. Кого-то за уши тянут. Кому-то дорогу пробивают всякими боями левыми. Я из мира спорта и знаю, кто как зарекомендовал себя на ринге. Вот взять, например, бои братьев Кличко. Посмотри их первые 30 боев. Ну им специально привозили пушечное мясо, чтобы они набирались опыта, били этих соперников и росли в рейтинге. Чтобы набирали количество боев и в итоге становились чемпионами”, – сказал Емельяненко-младший в интервью на YouTube-канале "Ушатайка".

Александр Емельяненко @alexemelyanenko

Он также отметил, что сейчас бокс уже не так интересен, поскольку превратился в бизнес и стал менее зрелищным, и похвалил Александра Усика.

"Раньше был бокс. Сейчас бокс уже не интересен. Профессионалы уже не рискуют, не обостряют. Обычная боксерская, спортзальная, школьная работа. Один нанес удары, другой перекрылся и так же ответил. Сейчас очень мало бойцов с индивидуальной техникой, на которых можно было бы посмотреть. К Александру Усику отношусь хорошо. Он молодец, красавец", – добавил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко заявил о желании подраться с легендарным Майком Тайсоном, который объявил о возвращении на ринг.