"Он недавно только проснулся": Усик не сдержался, говоря о Зеленском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) вспомнил о разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским после победы над Чазом Уизерспуном.

"Он разговаривал со мной! Он говорил как-то по-живому. Слышно, что он недавно только проснулся, куда-то собирается... Прикольно на самом деле, когда президент уделяет внимание спортсменам. Обычным спортсменам, которые любят свою страну и по-разному ее представляют. Критики всегда были и будут. Я был рад с ним поговорить", - не сдержал восхищения крымчанин, говоря о главе государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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