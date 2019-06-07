Прибалдел: появилось видео реакции Усика на поражение Джошуа

Украинский чемпион Александр Усик был озадачен исходом боя британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.

Наш соотечественник лично посетил поединок, который 1 июня состоялся на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Александр стал одним из многих свидетелей сенсационной победы Руиса, который четырежды по ходу боя отправил своего британского соперника на настил ринга.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая ведет дела Джошуа, представила видео того, что творилось за кулисами вечера бокса. В частности, болельщики могут увидеть и реакцию Александра Усика на нокаут Энтони.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик в сентябре проведет дебютный поединок в супертяжелой весовой категории. Уже в начале 2020 года украинец сможет побоксировать с победителем реванша Джошуа – Руис.

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