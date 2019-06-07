ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Прибалдел: появилось видео реакции Усика на поражение Джошуа

1.8тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Александр Усик был озадачен исходом боя британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.

Наш соотечественник лично посетил поединок, который 1 июня состоялся на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Александр стал одним из многих свидетелей сенсационной победы Руиса, который четырежды по ходу боя отправил своего британского соперника на настил ринга.

Новости
"Откажемся от чемпионских титулов!" У Усика сделали заявление

Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая ведет дела Джошуа, представила видео того, что творилось за кулисами вечера бокса. В частности, болельщики могут увидеть и реакцию Александра Усика на нокаут Энтони.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик в сентябре проведет дебютный поединок в супертяжелой весовой категории. Уже в начале 2020 года украинец сможет побоксировать с победителем реванша Джошуа – Руис.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персоны
Александр УсикЭнтони ДжошуаЭнди Руис-младший
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel