Президент WBO потребовал организовать бой Джошуа – Усик

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель призвал промоутера Энтони Джошуа Эдди Хирна заняться проведением обязательной защиты титула против Александра Усика.

На своей странице в Twitter глава WBO восхитился выступлением британца в бою против Кубрата Пулева и напомнил Хирну о том, что тот взял на себя определенные обязательства. Отмечается, что Джошуа уже давали две отсрочки: сначала для реванша против Энди Руиса-младшего, а затем для защиты пояса IBF против болгарина.

"Джошуа фантастическии смотрелся в бою против Пулева. Что касается обязательной защиты титула, то Хирн знает, что значит обязательство. Теперь все в его руках", – написал Валькарсель.

Это значит, что для проведения боя за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри Джошуа должен сначала подраться с Усиком. Он может освободить пояс ради встречи со своим соотечественником или надеяться на то, что Александр согласится еще подождать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Энтони призвал WBO отменить защиту титула против Усика.