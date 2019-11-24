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24 ноября • обновлено в 16:02
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Президент WBC загнобил сильнейшего боксера РФ за " ужасное и трусливое заявление"

Президент WBC загнобил сильнейшего боксера РФ за " ужасное и трусливое заявление"
Мурисио Сулейман не смог сдержать эмоций
1.3т Читать материал на украинском

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман возмущен заявлением российского боксера Сергея Ковалева о том, что он вышел на бой с Саулем Альваресом исключительно ради денег.

"Это ужасные, запоздалые и трусливые заявления от такого чемпиона, как Ковалев. Публичные оправдания после поражения в бою с Канело не является правильной формой, принятой в мире спорта. Его заявления должны принести ему серьезные последствия. Он должен признать, что его нокаутировал боксер, который меньше его, а не с опозданием очищать свой образ необоснованными заявлениями. Возможно, Ковалев был не в своих лучших кондициях. Возможно, он был пьян, когда рассказывал свою версию", — цитирует Сулеймана Fightnews.

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Напомним, россиянин проиграл Альваресу нокаутом у 11 раунде. Бой состоялся 2 ноября в США, на кону стоял титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ковалева госпитализировали после нокаута от Канело.

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Автор
Максим Богданов
Темы
WBC Ковалев – Альварес
Персона
боксер Сергей Ковалев
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