Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман возмущен заявлением российского боксера Сергея Ковалева о том, что он вышел на бой с Саулем Альваресом исключительно ради денег.

"Это ужасные, запоздалые и трусливые заявления от такого чемпиона, как Ковалев. Публичные оправдания после поражения в бою с Канело не является правильной формой, принятой в мире спорта. Его заявления должны принести ему серьезные последствия. Он должен признать, что его нокаутировал боксер, который меньше его, а не с опозданием очищать свой образ необоснованными заявлениями. Возможно, Ковалев был не в своих лучших кондициях. Возможно, он был пьян, когда рассказывал свою версию", — цитирует Сулеймана Fightnews.

Напомним, россиянин проиграл Альваресу нокаутом у 11 раунде. Бой состоялся 2 ноября в США, на кону стоял титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ковалева госпитализировали после нокаута от Канело.

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