Пресс-конференция Ломаченко и Лопеса: украинец сказал, каким будет бой

В среду, 14 октября, состоялась финальная пресс-конференция перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Украинский боксер отметил, что полностью сконцентрирован на предстоящем поединке и на завоевании всех четырех чемпионских поясов. Он добавил, что для него это противостояние будет похожим на шахматную партию, и прокомментировал отсутствие фанатов из-за пандемии коронавируса.

"Это большой бой для тех, кто понимает бокс, для фанатов. Я еще никогда не был вне ринга больше года. Я не знаю, как на мне скажется этот перерыв, проверим в субботу. Я полностью сконцентрирован на поединке. Все, что нам нужно, – это ринг, судьи, телевидение и, конечно же, четыре пояса. Думаю, что для меня это будет напоминать шахматный матч. Я так это вижу", – сказал Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой между Ломаченко и Лопесом, который состоится в субботу, 17 октября, не покажут на украинском ТВ. Стало известно, сколько будет стоить просмотр чемпионского поединка между боксерами для украинцев.