"Преподам урок": Усик получил угрозу

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) уверен, что победит Александра Усика (16-0, 12 КО) если украинец одолеет Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).

Джаррелл Миллер

"Тайрон Спонг – мой брат. У него очень хорошие шансы. Я не буду раскрывать его секретов, мы несколько раз спарринговали. Это будет очень хороший бой, не списывайте со счетов Спонга. Когда я с ним спарринговал, то он доставил мне проблем. Могу сказать, что Усику лучше не зевать в ринге со Спонгом. Если он даже и победит Спонга, чего, я надеюсь, не произойдет, то я тогда преподам ему урок", – пригрозил крымчанину Миллер в интервью Fight Hub TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, первым соперником Усика в супертяжелом дивизионе, стал непобедимый голландский боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) по прозвищу Король Ринга.

31 августа Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

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