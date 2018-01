"Преемник Кличко": комичная оговорка Усика перед чемпионским боем стала хитом в сети - яркое видео

Чемпион мира по версии WBO Александр Усик изрядно повеселил любителей бокса. Непобедимый тяжеловес превратил в настоящий хит свою оговорку, которую он допусти перед крайним боем в Германии с Марко Хуком.

В день официальной процедуры взвешивания накануне поединка один из журналистов задал вопрос Александру: "Как вы себя чувствуете?" (Нow do you feel?). "I’m feel! I’m very feel!!! (Я чувствую! Я очень чувствую")", - комично ответил Александр.

"В этот момент он был настолько убедителен и обаятелен, что все пришли в восторг от сказанного", - передает пресс-служба промоутерской компании К2 Promotions.

Hа следующий день, перед боем, когда журналист снова спросил Усика то же самое, и Саша, уже зная, что такая формулировка неправильная, уверенно ответил: "I’m feel! I’m very feel!!!"

Отмечается, что тогда и возникла идея создания песни, которая была уже записана в студии с чемпионом через полтора месяца после рождения фразы "I’m very feel". Фразы, которая очень полюбилась англоязычной публике.

В комментариях на Youtube уже подкалывают Усика, что он будет достойным преемником легендарного чемпиона Виталия Кличко, также допускающего комичные оговорки.

Напомним, что 27 января Александр будет драться в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии с непобедимым чемпионом WBC Майрисом Бриедисом.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Бриедис. Начало в 23:00.