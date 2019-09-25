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27 сентября • обновлено в 20:00
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Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на чемпионате мира

29.4т Читать материал на украинском

Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.

На записи один из участников конфликта, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, утверждает, что является членом Федерации бокса России. При этом он размахивает руками и толкается, а сотрудники отеля и представители силовых структур пытаются его успокоить.

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Боец ММА устроил дебош и задушил соседа по отелю

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе перспективный российский хоккеист угодил в громкий скандал. Спортсмен устроил дебош в одной из гостиниц Казани, за что его выставили из его нынешнего клуба – "Нефтехимика".

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Место
Россия Екатеринбург
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