Появилось видео момента, стоившего жизни непобедимому российскому боксеру

Тренер боксера Максима Дадашева (13-0, 11 КО) пытался снять его с боя перед фатальным раундом, но тот решил продолжать поединок.

Джеймс Бадди Макгирт несколько раз уговаривал своего подопечного признать победу соперника, акцентируя внимание на том, что он пропускает слишком много ударов от Сабриэля Матиаса.

"Я остановлю бой, я остановлю! Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много", — говорил Макгирт .

Дадашев отказывался мириться с первым поражением в карьере, выходя в ринг вплоть до 11-гораунда, когда уже не смог стоять на ногах.

Видео фатального момента, стоившего жизни боксеру, опубликовала у себя в Instagram промоутерская компания Top Rank, но позже оно было удалено.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался не приходя в сознание в клинике штата Мэриленд

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