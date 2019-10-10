В сети появилось видео с камер наблюдений, где запечатлен момент кошмарного ДТП с участием чемпиона мира IBF/WBС в полусреднем весе Эррола Спенса (26-0, 21 КО).

#BREAKING Sources confirm boxer #ErrolSpence seriously injured in overnight crash along Riverfront Blvd. He was ejected from the car. @DanGodwinFOX4 live with the latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/68mYiogZGs — FOX4Terry (@FOX4Terry) October 10, 2019

На кадрах видно, как Ferrari знаменитого боксера на огромной скорости вылетает на обочину и делает несколько переворотов. По данным полиции, Эррол не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из авто.

Сам Спенс сейчас находится в реанимации в Далласе, штат Техас, США. По данным промоутера, его травмы серьезные, но жизни не угрожают.

Напомним, что Спенс 29 сентября победил Шона Портера (30-3-1, 17 КО) и завоевал титул WBC в полусреднем весе.

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