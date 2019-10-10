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11 октября • обновлено в 03:30
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Момент кошмарного ДТП с непобедимым чемпионом мира по боксу попал на видео

2.7т Читать материал на украинском

В сети появилось видео с камер наблюдений, где запечатлен момент кошмарного ДТП с участием чемпиона мира IBF/WBС в полусреднем весе Эррола Спенса (26-0, 21 КО).

На кадрах видно, как Ferrari знаменитого боксера на огромной скорости вылетает на обочину и делает несколько переворотов. По данным полиции, Эррол не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из авто.

Сам Спенс сейчас находится в реанимации в Далласе, штат Техас, США. По данным промоутера, его травмы серьезные, но жизни не угрожают.

Напомним, что Спенс 29 сентября победил Шона Портера (30-3-1, 17 КО) и завоевал титул WBC в полусреднем весе.

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Персона
Эррол Спенс
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