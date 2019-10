В сети появилось видео с камер наблюдений, где запечатлен момент кошмарного ДТП с участием чемпиона мира IBF/WBС в полусреднем весе Эррола Спенса (26-0, 21 КО).

#BREAKING Sources confirm boxer #ErrolSpence seriously injured in overnight crash along Riverfront Blvd. He was ejected from the car. @DanGodwinFOX4 live with the latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/68mYiogZGs