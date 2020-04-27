Появилось новое доказательство российского гражданства тренера Усика

Александр Чеканов Бокс 23:45, 27.04.2020 Обновлено: 00:30, 28.04.2020

Тренер украинского супертяжа Александра Усика Сергей Лапин-младший значится россиянином на сайте Федерации бокса России (ФБР).

Об этом свидетельствуют данные портала. Сергей является сыном первого тренера боксера – Сергея Юрьевича Лапина. Сайт ФБР утверждает, что нынешний наставник Усика имеет гражданство России. В его активе один проведенный бой на профессиональном ринге.

Instagram Сергея Лапина

Напомним, украинский боксер средней весовой категории Иван Редкач заявил, что у Лапина-младшего есть российский паспорт. В ответ Сергей продемонстрировал свой украинский паспорт, заявил, что у Редкача "давно проблемы с головой" и рассказал, как Иван преследовал команду Усика в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонид Остальцев бросил вызов Александру Усику после его высказываний о декоммунизации в Украине и заявлениях о том, что россияне не виноваты в ситуации на Донбассе и Крыму.

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