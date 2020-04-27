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28 апреля • обновлено в 00:14
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Появилось новое доказательство российского гражданства тренера Усика

1.4т
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Тренер украинского супертяжа Александра Усика Сергей Лапин-младший значится россиянином на сайте Федерации бокса России (ФБР).

Об этом свидетельствуют данные портала. Сергей является сыном первого тренера боксера – Сергея Юрьевича Лапина. Сайт ФБР утверждает, что нынешний наставник Усика имеет гражданство России. В его активе один проведенный бой на профессиональном ринге.

Появилось новое доказательство российского гражданства тренера Усика

Появилось новое доказательство российского гражданства тренера Усика

Instagram Сергея Лапина

Напомним, украинский боксер средней весовой категории Иван Редкач заявил, что у Лапина-младшего есть российский паспорт. В ответ Сергей продемонстрировал свой украинский паспорт, заявил, что у Редкача "давно проблемы с головой" и рассказал, как Иван преследовал команду Усика в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонид Остальцев бросил вызов Александру Усику после его высказываний о декоммунизации в Украине и заявлениях о том, что россияне не виноваты в ситуации на Донбассе и Крыму.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Иван Редкач Александр Усик
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