Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Появились новые подробности избиения экс-невесты Кличко: спортивные итоги 11 июля

1.2т Читать материал на украинском

Американская полиция раскрыла новые подробности избиения экс-невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери, а Элина Свитолина не смогла выйти в финал Wimbledon.

OBOZREVATEL предлагает самые интересные новости четверга, 11 июля.

Кроме того, российский боец ММА "всадил" топор в спарринг-партнера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Экс-невесту Кличко избили: полиция раскрыла подробности

Свитолина – Халеп: результат полуфинала Wimbledon

Российский боец ММА всадил топор в партнера и снял это на видео

"Динамо" сделало официальное заявление по Цыганкову

Баскетболисты Украины стали вице-чемпионами Универсиады-2019

Боксер из команды Путина сделал неожиданное заявление

"А можно камеру повыше?" Украинская теннисистка произвела фурор сексуальным фото

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Универсиада" на OBOZREVATEL.

Темы
Универсиада Wimbledon
Персоны
Хайден Панеттьери Элина Свитолина
Теги
ФК Динамо Киев сборная Украины по баскетболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel