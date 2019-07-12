Появились новые подробности избиения экс-невесты Кличко: спортивные итоги 11 июля

Американская полиция раскрыла новые подробности избиения экс-невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери, а Элина Свитолина не смогла выйти в финал Wimbledon.
OBOZREVATEL предлагает самые интересные новости четверга, 11 июля.
Кроме того, российский боец ММА "всадил" топор в спарринг-партнера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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