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Поветкина могут выпустить на разгореве у Ломаченко

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Боксер Дэвид Аллен (17-5-2, 14 КО) просит устроить бой против Александра Поветкина (34-2, 24 КО) в андеркарте встречи Ломаченко – Кэмпбелл.

Дэвид Аллен (справа)

Дэвид Аллен (справа)

"Аллен подошел ко мне и сказал: "Пожалуйста, устрой мне бой против Поветкина в андеркарде поединка Ломаченко. Я легко его побью". Я переживаю за него, потому что у него не такой состав ума, как у остальных боксеров. Это будет невероятный бой. Я не знаю, что в нем произойдет, но Дейв знает. Ну а если он победит Поветкина, то нужно будет устраивать ему бой за титул чемпиона мира", – заявил промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн.

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Стоит отметить, что эту просьбу Дэвид Аллен озвучил до того, как уступил Дэвиду Прайсу (25-6, 20 КО). После поражения бой Аллен - Поветкин выглядит маловероятным.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно было официально объявлено, что 31 августа Ломаченко в Лондоне сразится с Кэмпбеллом.

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Персоны
Александр Поветкин Эдди Хирн
Источник
Источник: xsport.ua
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