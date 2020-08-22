Российский боксер Александр Поветкин (36-2-1, 24 КО) добыл эффектную победу над британцем ямайского происхождения Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО) и завоевал титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond.

Встреча в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания) завершилась в 5-м раунде.

Поединок начался в неспешном темпе со своеобразной разведки. Поветкин занял центр ринга, работая двойками. Уайт пытался достать голову россиянина джебами и достаточно много из них цели достигли.

Уайт очень длинно бил с передней руки и Поветкин никак не мог прочувствовать этот момент.

От позиционной борьбы боксеры перешли к серьезным ударом. Из них приличное количество прилетало по корпусу и в голову Русскому Витязю, и на старте 4-го раунда Поветкин угодил в нокдаун.

Уайт очень низко и эффективно уклонялся от атак оппонента. За 12 секунд до гонга Саша пропустил увесистый апперкот и снова оказался на канвасе. Уайт не стал форсировать события, позволив россиянину уйти на перерыв.

5-я трехминутка завершилась сенсационно. Уже на старте британский боксер получил убийственный левый снизу, рухнув без чувств на ринг.

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Поединок завершился ничейным результатом.

Напомним, Диллиан Уайт в июле прошлого года одолел Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.