Поветкин – Уайт: опубликовано видео кошмарного нокаута с разных ракурсов
Российский боксер Александр Поветкин добыл сенсационную победу над британским боксером ямайского происхождения Диллианом Уайтом.
Бой за титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и WBC Diamond прошла в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания) и завершился в 5-м раунде тяжелейшим нокаутом.
Русский Витяз полностью проигрывал бой по очкам, попал в два нокдауна, но смог подняться, и левым апперкотом надолго вырубить оппонента..
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
Свой крайний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Поединок завершился ничейным результатом.
Напомним, Диллиан Уайт в июле прошлого года одолел Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.