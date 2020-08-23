Российский боксер Александр Поветкин добыл сенсационную победу над британским боксером ямайского происхождения Диллианом Уайтом.

Бой за титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и WBC Diamond прошла в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания) и завершился в 5-м раунде тяжелейшим нокаутом.

Русский Витяз полностью проигрывал бой по очкам, попал в два нокдауна, но смог подняться, и левым апперкотом надолго вырубить оппонента..

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Свой крайний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Поединок завершился ничейным результатом.

Напомним, Диллиан Уайт в июле прошлого года одолел Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.

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