Поветкин рассказал о перспективах Усика в супертяжах

"Временный" чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) считает, что у украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) должно все получиться в супертяжелом весе.

Русский Витязь провел прямой эфир в Instagram, где пообщался со своими подписчиками, ответив и на вопрос про крымчанина.

"Я думаю что Александр себя еще покажет. У него все получится и все будет хорошо. Бой с Чисорой? Во-первых, Дерек это непростой боксер, а во-вторых, давайте делать скидку на то, что для Александра это дебют в такой весовой категории. Я думаю, что у Саши все будет нормально и все получится. Не даром он чемпион в первом тяжелом весе", – заявил Поветкин.

Ранее менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс заявил, что Усика ждет неудача в бою против больших боксеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября Усик провел бой за титул официального претендента за звание чемпиона мира по версии WBO против Дерека Чисоры. Поединок завершился победой нашего соотечественника.