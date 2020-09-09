Поветкин рассказал, как россияне, уехавшие в США, "в слезах" скучают по дому

Максим Иншаков Бокс 23:06, 9.09.2020 Обновлено: 23:43, 9.09.2020

Российский боксер Александр Поветкин сравнил уровень жизни в США и России.

По словам титулованного спортсмена, все россияне, с которыми он общался в Америке, хотят вернуться на родину.

"Когда рассказывают, мол: "Вот там так хорошо..." Да вы там не жили, вы не знаете. Вот Америка эта... Вот смотришь – там люди на улица спят, о чем тут можно говорить? Или наших встречаешь, которые там давно живут, у них на глазах чуть ли не слезы: "Как там в России?". Видно, что они скучают. Где родился – там и пригодился", – рассказал 41-летний спортсмен в интервью YouTube-каналу Metametrica

В комментариях болельщики высмеяли такой нарочитый патриотизм Витязя.

"Ребят, у меня березовый сок потек из глаз от этих слов, а в ушах группа Любэ заиграла", "Я так понял,как заезжаешь на Брайтон, там сразу идет дождь от того, как сильно плачет местное население вспоминая СССР", – отметили юзеры.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа российский тяжеловес нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также престижный пояс WBC Diamond.

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