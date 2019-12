Поветкин сенсационно свел вничью проигранный бой

Россиянин Александр Поветкин (35-2, 24 КО) в андеркарте поединка между Энди Руисом (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) провел бой с американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО).

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась вничью. Гленн Фельдман (США) - 114:115, Юрий Копцев (Россия) - 115:113 и Стефано Кароза (Италия) - 114:114.

Поветкин - Хантер

Первый раунд вышел шокирующим для Витязя. 31-летний уроженец Нью-Йорка с первых секунд пошел в атаку, и несколькими мощными боковыми прилично потряс представителя России. Поветкин был несколько раз близок к нокдауну, однако смог выдержать, а к концу трехминутки даже несколько раз контратаковал.

Hunter blitzes Povetkin in the 1st pic.twitter.com/5x40qekNCW — Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) December 7, 2019

Во втором раунде быстрый Хантер продолжал наседать, не давая россиянина ни минуты передышки. Получив плюху, Саша попятился, с трудом удержавшись на ногах. Поветкин лишь изредка пытался выбросить ответные удары. За 10 секунд до конца редкий правый боковой достиг подбородка американца, заставив того скривиться.

Both Hunter and Povetkin stunned in the 2nd pic.twitter.com/exOnOyizLf — Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) December 7, 2019

В третьей трехминутки скорости боя упали. Хантер сбавил обороты, отдав центр ринга оппоненту. Бой перешел в позиционную плоскость, спортсмены гораздо чаще стали сходиться в клинчах.

Пятый раунд оказался полностью за русским боксером. Майкл пропустил левый боковой в голову, и лишь канаты спасли его от падения.

Should this have been scored a knockdown in the 5th? pic.twitter.com/SFfghXHUp3 — Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) December 7, 2019

Экватор прошел в равной борьбе, с переменным успехом обеих боксеров и большим количеством клинчей.

В финале боя больше активничал Хантер, но такой рубки как в начале уже не было. Оба боксера очень тяжело дышали и все больше времени проводили в "обнимашках".

В 11-м раунде у Хантера открылось второй дыхание и он почти забил Александра, раз за разом попадая по лицу россиянина.

Huge shot by Hunter in the 11th! pic.twitter.com/3b5v92EkMh — Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) December 7, 2019

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

.

Напомним, что 40-летний россиянин, в минувшем поединке побил брата Тайсона Фьюри Хьюи.

В апреле 2017 года Хантер потерпел поражение от украинца Александра Усика. В американском Мэриленде наш соотечественник победил единогласным решением судей - 117:110, 117:110, 117:110.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!