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7 декабря • обновлено в 23:16
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Поветкин сенсационно свел вничью проигранный бой

Поветкин сенсационно свел вничью проигранный бой
Поединок прошел все 12 раундов
7.7т Читать материал на украинском

Россиянин Александр Поветкин (35-2, 24 КО) в андеркарте поединка между Энди Руисом (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) провел бой с американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО).

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась вничью. Гленн Фельдман (США) - 114:115, Юрий Копцев (Россия) - 115:113 и Стефано Кароза (Италия) - 114:114.

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Первый раунд вышел шокирующим для Витязя. 31-летний уроженец Нью-Йорка с первых секунд пошел в атаку, и несколькими мощными боковыми прилично потряс представителя России. Поветкин был несколько раз близок к нокдауну, однако смог выдержать, а к концу трехминутки даже несколько раз контратаковал.

Во втором раунде быстрый Хантер продолжал наседать, не давая россиянина ни минуты передышки. Получив плюху, Саша попятился, с трудом удержавшись на ногах. Поветкин лишь изредка пытался выбросить ответные удары. За 10 секунд до конца редкий правый боковой достиг подбородка американца, заставив того скривиться.

В третьей трехминутки скорости боя упали. Хантер сбавил обороты, отдав центр ринга оппоненту. Бой перешел в позиционную плоскость, спортсмены гораздо чаще стали сходиться в клинчах.

Пятый раунд оказался полностью за русским боксером. Майкл пропустил левый боковой в голову, и лишь канаты спасли его от падения.

Экватор прошел в равной борьбе, с переменным успехом обеих боксеров и большим количеством клинчей.

В финале боя больше активничал Хантер, но такой рубки как в начале уже не было. Оба боксера очень тяжело дышали и все больше времени проводили в "обнимашках".

В 11-м раунде у Хантера открылось второй дыхание и он почти забил Александра, раз за разом попадая по лицу россиянина.

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

Поветкин - Хантер

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"Это его решение": Поветкин высказался о реванше с Кличко

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Напомним, что 40-летний россиянин, в минувшем поединке побил брата Тайсона Фьюри Хьюи.

В апреле 2017 года Хантер потерпел поражение от украинца Александра Усика. В американском Мэриленде наш соотечественник победил единогласным решением судей - 117:110, 117:110, 117:110.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персона
Александр Поветкин
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
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