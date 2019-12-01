Где смотреть онлайн Поветкин - Хантер: расписание трансляций

Россиянин Александр Поветкин (35-2, 24 КО) сразится с американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО) в андеркарте поединка между Энди Руисом (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Встреча пройдет в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии на Diriyah Arena, построенной в Эр-Рияде специально для этого вечера бокса.

Победитель поединка Поветкин — Хантер станет претендентом на чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

Прямая трансляция запланирована на российском Первом канале. Начало в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что 40-летний россиянин, в минувшем поединке побил брата Тайсона Фьюри Хьюи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поветкин вылетел из топ-рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), уступив там место Александру Усику.

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