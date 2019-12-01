Главная Новости
2 декабря • обновлено в 00:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Где смотреть онлайн Поветкин - Хантер: расписание трансляций

762
Читать материал на украинском

Россиянин Александр Поветкин (35-2, 24 КО) сразится с американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО) в андеркарте поединка между Энди Руисом (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Где смотреть онлайн Поветкин - Хантер: расписание трансляций

Встреча пройдет в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии на Diriyah Arena, построенной в Эр-Рияде специально для этого вечера бокса.

Победитель поединка Поветкин — Хантер станет претендентом на чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

Прямая трансляция запланирована на российском Первом канале. Начало в 21:00 по киевскому времени.

Новости
Хантер – Поветкин: назван фаворит боя

Напомним, что 40-летний россиянин, в минувшем поединке побил брата Тайсона Фьюри Хьюи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поветкин вылетел из топ-рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), уступив там место Александру Усику.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Поветкин
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги