Поветкин - Хантер: онлайн видеонтрансляция

Россиянин Александр Поветкин (35-2, 24 КО) в андеркарте поединка между Энди Руисом (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) проведет бой с американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО).

Встреча пройдет в субботу, 7 декабря, в Эр-Рияде. Выход бойцов в ринг запланирован на 21:30 по киевскому и на 22:30 по московскому времени.

Напомним, что 40-летний россиянин, в минувшем поединке побил брата Тайсона Фьюри Хьюи.

В апреле 2017 года Хантер потерпел поражение от украинца Александра Усика. В американском Мэриленде наш соотечественник победил единогласным решением судей - 117:110, 117:110, 117:110.

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