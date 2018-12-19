Поветкин готовит подставу Усику

39-летний российский супертяжеловес Александр Поветкин (34-2, 24 КО) может перехватить соперника у абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО).

Усик — Поветкин СЭ

"Русский Витязь" заинтересован в поединке с победителем матча-реванша между британцами Дереком Чисорой (29-8, 21 KO) и Диллианом Уайтом (24-1, 17 КО). Ранее сообщалось, что с сильнейшим из этой пары британских боксеров с большой вероятностью будет драться Александр Усик.

Один из вариантов для россиянина: бой 13 апреля на "Уэмбли" в андеркарте у Джошуа, сообщает BoxingScene.

Напомним, что бой-реванш между обладателем чемпионского титула по версии WBC Silver в супертяжелом весе Диллианом Уайтом (29-1, 25 КО) и Дереком Чисорой (29-8, 21 КО). состоится в субботу, 22 декабря.

23 сентября Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа. Поединок завершился в седьмом раунде жестким нокаутом.