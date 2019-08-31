Поветкин победил Фьюри в чемпионском бою

Российский супертяж Александр Поветкин (35-2, 24 КО) в субботу, 31 августа, победил британца Хьюи Фьюри (23-3, 13 КО).

Бой за пояс WBA International против двоюродного брата одиозного Тайсона Фьюри прошел в Лондоне на O2 Arena и завершился единогласным решением судей 117:111 .

Поветкин - Фьюри

С первых секунд Фьюри пытался резкими размашистыми джебами держать соперника на дистанции. Ближе к концовке первого раунда один из левых боковых настиг Поветкина.

Второй раунд прошел без острых моментов. Русский Витязь захватил центр ринга и пытался подобраться ближе к британцу. Тот оборонялся фирменными джебами.

Поветкин - Фьюри

Фьюри выглядел очень свежим и боковым справа с ближней дистанции неожиданно достал Александра. Поветкин ответил апперкотом.

4-я трехминутка началась с обострения. Российский боксер пошел в атаку и боковыми серьезно прижал Хьюи. Поветкин действовал прямолинейно и Фьюри успевал закрыться в защите.

Поветкин - Фьюри

К 5-му раунду 24-летний Фьюри выглядел посвежее своего 40-летнего оппонента. Боксеры периодически устраивали размен ударами, но лишь перед самим гонгом Александру удалось попасть в голову Хьюи.

К экватору боя Поветкин стал явно беречь силы. Остроты стало меньше. Фьюри успокоился, легко контролировал все атаки и целенаправленно боксировал с расчетом, чтобы провести успешнее поздние раунды.

Поветкин - Фьюри

Поветкин - Фьюри

Поветкин продолжать работать прямо и бесхитростно, чем упрощал задачу для местного боксера.

В 8-м раунде Александр активизировался небольшим всплеском ударов, но спустя пару секунд бой вновь перешел в тягучее спокойное русло. Фьюри вязался в клинчи и не смог нанести ни одного прицельного "выстрела".

В 9-м отрезок Фьюри начал вновь выбрасывать размашистые джебы. Создавалось впечатление, что он копил энергию на поздние раунды, уходя от активных действий. Хьюи получил небольшое рассечение, что немного мешало ему сосредоточится.

Поветкин - Фьюри

Поветкин - Фьюри

Чемпионские раунды начались с атак Фьюри, работающий одинаковой комбинацией: два удара и клинч.

В концовке зрители все больше видели "обнимашек" и все меньше острых атакующих действий. Неожиданно 12-й раунд прошел под диктовку россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний раз Поветкин выступал в сентябре 2018-го. Россиянин был нокаутирован британским тяжеловесомЭнтони Джошуа.

Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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