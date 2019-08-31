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Поветкин - Фьюри: онлайн видеотрансляция

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Знаменитый российский супертяжеловес Александр Поветкин (34-2, 24 КО) в субботу, 31 августа, сразится с британцем Хьюи Фьюри за пояс WBA International.

Поединок Русского Витязя против двоюродного брата одиозного Тайсона Фьюри состоится в Лондоне на O2 Arena. Поединок пройдет в андеркарте боя Ломаченко – Кэмпбелл.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Поветкин – Фьюри.

Увидеть первый за год бой Поветкина можно будет благодаря онлайн видеотрансляции в этой новости. Ориентировочное начало – в 22:30 по киевскому времени.

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Отметим, что Поветкин проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде в своем последнем бою, который состоялся в сентябре минувшего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры опубликовали прогноз на бой Поветкин – Фьюри.

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Персоны
Александр Поветкин Тайсон Фьюри
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